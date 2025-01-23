BlackRock CEO'su Fink'ten Bitcoin'de 'boğa projeksiyonu': Öngördüğü tavan rakam dudak uçuklattı!

BlackRock CEO’su Larry Fink, Bitcoin için oldukça çarpıcı bir fiyat öngörüsünde bulundu. Fink, egemen varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ila yüzde 5’ini kripto paralara ayırması durumunda Bitcoin’in 700 bin dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında Bloomberg’e konuşan Fink, yüksek enflasyonun hâlâ büyük bir tehdit oluşturduğunu ve birçok yatırımcının bu konuda aceleci davrandığını vurguladı.

"Bitcoin geleneksel finansın zayıflıklarına karşı bir koruma"

Larry Fink, Bitcoin’i geleneksel finansal sistemlerdeki zayıflıklara karşı bir korunma aracı olarak tanımladı. Fink’in bu açıklamaları, bir egemen varlık fonu yöneticisiyle yaptığı toplantıya dayanıyor.

Söz konusu fon, portföyünün bir kısmını Bitcoin’e tahsis etmeyi planlıyordu. Fink, eğer bu strateji benimsenirse ve küresel düzeyde yaygınlaşırsa Bitcoin’in dikkat çekici yüksekliklere ulaşabileceğini belirtti.

Bitcoin’e olan ilgi artıyor

Bitcoin’in sınırlı arzı ve merkeziyetsiz yapısı, onu yüksek enflasyona karşı bir koruma aracı haline getiriyor. Larry Fink, Bitcoin’in özellikle ekonomik istikrarsızlık ve itibari para devalüasyonu endişelerinin arttığı bu dönemde “uluslararası bir finansal araç” olarak öne çıktığını vurguladı.