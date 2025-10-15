BlackRock, Nvidia ve Microsoft’tan 40 milyar dolarlık veri merkezi satın alımı

Küresel yatırım devleri BlackRock, Nvidia, xAI ve Microsoft, Texas merkezli Aligned Data Centers’ı Macquarie Asset Management’tan 40 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Bu dev anlaşma, “Yapay Zekâ Altyapı Ortaklığı” kapsamında yapılan ilk yatırım olarak kayda geçerken konsorsiyum, Global Infrastructure Partners ve Abu Dabi merkezli MGX’in de desteğiyle 100 milyar dolarlık bir sermaye havuzu oluşturdu.

Fon, yapay zekâ bilgi işlem kapasitesini artırmak ve veri merkezi altyapısını genişletmek amacıyla kullanılacak.

100 milyar dolarlık sermaye havuzu oluşturuldu

Konsorsiyum, Aligned’in büyümesini hızlandırmak için 30 milyar dolar öz sermaye ve 70 milyar dolar borç finansmanı tahsis etti.

Bu yatırım, yüksek performanslı yarı iletkenler, endüstriyel malzemeler ve enerji kaynaklarını bir araya getirerek yeni nesil veri merkezi inşaatlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Aligned’in ABD ve Latin Amerika’da bulunan 50 veri merkezi kampüsünün sayısı, önümüzdeki yıllarda iki katından fazlasına çıkarılacak.

Yapay zekâ altyapısında yeni dönem

Satın alma, yapay zekâ ve yüksek bilgi işlem gücü (HPC) altyapısına yönelik artan talebin finansmanında özel sektörün artan rolünü gösteriyor.

Özellikle Nvidia ve xAI’in dahil olması, yapay zekâ modellerinin veri merkezi tasarımlarını doğrudan şekillendirebileceğine işaret ediyor.

Microsoft’un bu işbirliğindeki rolü ise, Azure bulut altyapısının genişletilmesi ve yapay zekâ uygulamaları için küresel enerji yönetimi çözümlerinin geliştirilmesiyle ilişkilendiriliyor.