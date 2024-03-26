Boao Forumu: Asya ekonomisi 2024'te yüzde 4,5 büyüyecek

"Asya'da Ekonomik Beklentiler ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporda, dış kaynaklı zorluklara rağmen 2024'te Asya ülkelerinin, güçlü tüketim ve proaktif bütçe politikalarıyla desteklenen yüksek büyüme ivmesini korumasının beklendiği belirtildi.

Raporda, 2024'te Doğu Asya'nın yüzde 4,3, Güney Asya'nın yüzde 5,8, Orta Asya'nın yüzde 4,3 ve Batı Asya'nın yüzde 3,5 büyümesinin, kıtadaki toplam büyümenin yüzde 4,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Ticaret ve yatırım alanlarında Asya'nın bu yıl, geçen seneki düşüş eğilimini tersine çevireceğinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, dijital ticaretin yükselişi, turizmdeki toparlanma, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) gibi düzenlemelerle bölgesel ekonomik entegrasyonun gelişmesi ve sanayi, tedarik ve değer zincirlerinin yeniden yapılanmasının yeni bir canlanma yaratacağı vurgulandı.

Raporda, satın alma gücü paritesi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, Asya ekonomisinin küresel GSYH içindeki payının, 2024'te, geçen yıla kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 49'a ulaşmasının beklendiği aktarıldı.