Bolat, Filistinli iş insanlarıyla bir araya geldi: Ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz

Bakan Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistinli iş insanları heyetiyle Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşme, basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bolat, Türkiye ve Filistin arasındaki ekonomik işbirlikleri ile ticaret hacmini artırma yollarını istişare ettiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve karşılıklı ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da değerlendirdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de masum kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri hedef alan İsrail'in gaddarca ve savaş hukukuna dahi sığmayan kanlı saldırılarını kınıyor, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in soykırım girişimine ilişkin 26 Ocak'ta açıkladığı ihtiyati tedbir kararının, İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde hükümetimiz, ateşkesi sağlama, savaştan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırma, saldırılar sonucunda yıkılan yapıların onarımı ve bağımsız Filistin devletinin tanınması konularında tüm dünya sathında yürüttüğü çalışmalarına kesintisiz devam edecektir. İki ülke arasında her alandaki işbirliği ve desteklerimizi sürdürerek, hem Türkiye ve Filistin'in sarsılmaz ittifakını güçlendirecek, hem de kardeş Filistin halkının huzur ve refahını artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."

Ticari ilişkiler ele alındı

Öte yandan, Filistinli Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ziyad Dahliz, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, görüşmenin ana temasının, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret hacmini artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Bolat ve Türk Hükümetinin Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Dahliz, görüşmede, daha önce başlanan projeler ile iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin bazı adımların ele alındığını belirtti.

Dahliz, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek için gelecekte yapılacak toplantıların da gündeme alındığını kaydetti.