Bolat: Türkiye-Mısır ticaretinde hedef 15 milyar dolar

Bolat, Mısır Milli Günü kapsamında Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin, yüzyıllara dayanan ortak tarihten, güçlü beşeri bağlarından ve halkları arasındaki karşılıklı muhabbetten beslendiğine işaret ederek, ilişkilerin, karşılıklı siyasi irade ve yoğun üst düzey temaslar sayesinde her alanda süratle geliştiğini ifade etti.

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında 2024 ve Şubat 2026'da gerçekleştirilen toplantılarında, ikili işbirliğini çok geniş bir alanda daha da güçlendirecek önemli kararlar aldıklarına dikkati çeken Bolat, "Bizlere düşen görev, liderlerimizin belirlediği bu ortak vizyonu somut projelere, karşılıklı yatırımlara ve halklarımızın refahına doğrudan katkı sağlayacak sonuçlara dönüştürmektir." diye konuştu.

Bolat, Mısır'ın Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 8 milyar dolara ulaşmıştır. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sırada yer alıyoruz. Ortaya çıkan bu güçlü tabloyu, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıyla ileri taşıyarak Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği yıllık 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Türk firmalarının Mısır'daki yatırımları yaklaşık 4 milyar dolar

Söz konusu hedefe ulaşılmasında iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) sağladığı güçlü zeminden daha etkin şekilde yararlanılmasının, ticaretin önündeki teknik ve idari engellerin azaltılmasının ve firmaların arasındaki doğrudan temasların artırılmasının önemini vurgulayan Bolat, "Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizmasının 3. Toplantısını bu yıl içinde Türkiye'de gerçekleştirmek üzere hazırlık yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bolat, karşılıklı yatırımların, ekonomik ilişkilerin bir diğer güçlü sütununu oluşturduğunu belirterek, Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını tahmin ettiklerini ve bu yatırımların 100 binden fazla istihdam oluşturduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, Afrika, Orta Doğu ve üçüncü ülke pazarlarında işbirliği içinde, başta enerji ve yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, savunma sanayisi, altyapı, lojistik, tarım ve gıda sanayisi ile dijital teknolojiler olmak üzere birçok alanda ortak projeler geliştirilebileceğine işaret etti.

Mısır ile bölgesel meselelerde ve uluslararası platformlarda yakın istişare ve eşgüdüme önem verdiklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bölgemizde barış ve istikrarın tesisinde ortak çabalarımızın belirleyici olacağını değerlendiriyoruz. Türkiye ile Mısır arasındaki dostluk ve iş birliğinin, halklarımızın ortak menfaatleri doğrultusunda daha da güçlenmesini diliyorum."