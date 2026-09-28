Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya satış ağırlıklı başladı. Endeks açılışta yüzde 1,62 gerileyerek 12.689,87 puana çekildi.

BIST 100 endeksi cuma günü alıcılı bir seyir izlemiş ve yüzde 0,09'luk yükselişle haftayı 12.899,35 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise endeks, önceki kapanışa kıyasla 209,47 puanlık kayıpla 12.689,87 seviyesine geriledi. Açılıştaki düşüş yüzde 1,62 olarak kaydedildi.

Bankacılık ve holding hisselerinde satış

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endekslerine bakıldığında, yüzde 0,36'lık yükselişle spor haftaya artıda başlayan tek sektör oldu. En sert düşüş ise yüzde 8,41 ile finansal kiralama ve faktoring endeksinde görüldü.

Küresel piyasalarda jeopolitik baskı

Küresel piyasalarda da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından jeopolitik gerilimin artması piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi.

Yurt içinde ise devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

SPK'dan fonlara ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlarla ilgili 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden verilen ancak platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranına göre karşılanacağını duyurdu.

Ayrıca 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a gönderilen ancak ilgili fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamına dahil edildiği bildirildi.

BIST 100'de destek ve direnç seviyeleri

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puan seviyeleri destek, 12.800 ve 12.900 puan seviyeleri ise direnç olarak takip ediliyor.