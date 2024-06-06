BRICS bankası başkanı Rousseff: 'Çok kutuplu ekonomik sisteme ihtiyacımız var'

Rousseff, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmiş ülkelerin küresel ekonomideki gelişmeler konusunda zorluk yaşadığına işaret eden Rousseff, “Gelişmiş ülkeler ya da diğer adıyla 'küresel kuzey', şüphesiz ki şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu acil sorunlara çözüm üretmekten acizdir.” ifadesini kullandı.

Rousseff, bu nedenle dünyada yeni merkezleri olan çok kutuplu bir ekonomik sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Çünkü böyle bir sistem, küresel şoklara ve krizlere daha dayanıklı, büyük ekonomilerdeki sorunlardan kaynaklanan küresel ekonomik istikrarsızlık riskini azaltma konusunda daha yeteneklidir.” diye konuştu.

BRICS, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasına alternatif yaratmak ve üye ülkelerdeki dolarsızlaşma sürecini desteklemek için 2015’te Yeni Kalkınma Bankasını (NDB) kurmuştu.