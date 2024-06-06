SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 5 yıl sonra ilk kez faiz oranını düşürdü.

ECB, Avro Bölgesi için tüm zamanların en yüksek seviyesini gören mevduat faiz oranını yüzde 4'ten yüzde 3,75'e düşürdüğünü açıkladı.

ECB, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e, 2025 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirdi, 2026 yılı için yılı 1,6 olarak korudu.

ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

ECB ayrıca, politika faizini 25 baz puan indirdi.