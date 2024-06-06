Anket sonuçları açıklandı: 'Fast food artık ABD'de lüks'

LendingTree firmasının 2 bin 25 ABD vatandaşının katıldığı "fast food hakkındaki görüşler ve satın alma alışkanlıkları" anketinin sonuçları açıklandı.

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 78'i enflasyondan kaynaklanan yüksek fiyatlar nedeniyle fast food'u lüks olarak gördüğünü ve daha az fast food yemeyi tercih ettiğini söyledi.

Ankette, her 4 Amerikalıdan üçünün genellikle haftada bir kez fast food yemesine rağmen, yüzde 62'si artan fiyatlar nedeniyle daha az dışarıda yediği bilgisi yer aldı.

Menülerdeki artan fiyatlardan rahatsız olan ABD'lilerin neredeyse yarısı, fast food'un restoranda yemek yemek ile eşdeğer pahalıla sahip olduğunu vurguladı.

Yılda 30 bin dolardan az kazanan ABD'lilerin yüzde 71'i, fast food'u lüks gördüğünü, küçük çocukları olan ebeveynlerin de yüzde 58'i, farklı görüşte olmadıklarını dile getirdi.

Fox Business'a göre McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, analistlere "Neredeyse tüm büyük pazarlarda sektör trafiği yavaşlıyor" dedi.

Kempczinski, "Müşterilerimizin her zamankinden daha fazla güvenilir günlük değer aradığını biliyoruz" ifadesinde bulundu.

Carl's Jr. ve Hardee's'in ana şirketi olan CKE Restaurants'ın eski CEO'su Andy Puzder, "Düşük performans gösteren çok sayıda restoran olacak. Orta performanslı restoranlar ortadan kalkacak. Çok iyi performans gösteren restoranlar orta ya da düşük performans gösteren restoranlara dönüşecek. Daha fazla restoran kapandıkça, daha az restoran için daha fazla müşteri olacak. Ama halk bu fiyatları karşılayamıyor. Ve fiyatları düşürmek için yapabileceğiniz pek bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.