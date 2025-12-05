Brown-Forman ikinci çeyrek satışlarında beklentileri aştı

Jack Daniel’s ve birçok premium viski markasının üreticisi Brown-Forman, ikinci çeyrek sonuçlarında Wall Street beklentilerini aşarak 1,04 milyar dolarlık satış açıkladı.

Temelde yüzde 5 düşüş gösteren satışlar, analist tahmini olan 1,02 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye ve Brezilya gibi yükselen pazarlarda güçlü talep ile seyahat perakendesindeki büyüme, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdeki zayıf talebi kısmen telafi etti. Şirket hisseleri haberin ardından erken işlemlerde yüzde 5’e yakın yükseldi.

ABD ve Avrupa’da talep geriliyor

ABD’de artan yaşam maliyetleri, tüketicilerin yüksek fiyatlı içki kategorilerine yönelik harcamalarını frenledi. Kanada’da Amerikan ürünlerine uygulanan boykot da şirketin yılın ilk yarısındaki satışlarını olumsuz etkiledi. Almanya ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda Jack Daniel’s için talebin zayıflaması sonucu gelişmiş uluslararası pazar satışları altı ayda yüzde 4 geriledi.

Brown-Forman, ABD’de Trump yönetiminin belirsiz ticaret politikalarının tüketici güvenini zayıflattığını belirtti.

Şirket, 2026 mali yılı için operasyonel görünümün zorlayıcı olacağını, jeopolitik ve makroekonomik oynaklığın düşük görünürlük yarattığını aktardı. Kullanılmış fıçılarda marka dışı satışlardaki düşüşün de kârlılık üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

İkinci çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 13 düşerek 224 milyon dolara geriledi. Buna rağmen şirket, yıl geneline ilişkin hedeflerini koruyarak yeniden yapılanma programı sayesinde verimlilik artışı beklediğini açıkladı.