Bu yıl da ek MTV alınacak mı?

Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne alınan ikinci ek MTV'nin bu yıl da alınacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışmaının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Resmî kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" vurgusu yapıldı.