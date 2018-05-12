Buğday alım fiyatına yüzde 12 zam yapıldı

12 Mayıs 2018

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarında yüzde 12 artışa gidiyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Kırsal Kalkınma Projesi'nde yaptığı konuşmada, "2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam" dedi.

Yıldırım, "Bir müjdemiz var. Bunu da paylaşmak istiyorum" ifadesini kullanarak, "Buğday alım fiyatı. -Hububat deniyor, arpa da var vesaire- Geçen sene ton başına 940 lira fiyat veriyorduk. Bunlar referans fiyatı. Çünkü tefeciler ölü parasına almak istiyor. Bir referans fiyatı olmayınca 700 liradan verirse alayım diyor. İşte burada Ofis devreye giriyor ve devreye girip getir bana ver diyor. Bu sene bu fiyatı tekrar gözden geçirdik ve bin 50 liraya çıkardık. Yüzde 12 artış yaptık, Allah bin bereket versin" diye konuştu.

TMO ayrıntıları açıkladı

Öte yandan TMO'nun 2018 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu yılın hasadı mayıs ayının ilk haftasında Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başladı.

Türkiye genelinde bugüne kadar yapılan hasat buğday ve arpada yüzde 1 seviyesinde oldu ve hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenerek, seyrine göre TMO'nun politikaları şekillendirildi.

Bu yıl TMO hububat alımlarında Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 280 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda alım faaliyeti gösterecek.

Üreticilerin ürünlerini protokol imzalanan lisanslı depolara bırakmaları menfaatlerine olacak ve lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK primi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanıyla peşin ödeme gibi avantajlar sağlanacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak ve ÇKS'ye kayıtlı olmayan kesimlerin ise ürünleri üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 1 Kasım 2018'den itibaren TMO'ya satabilecek.

TMO, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecek ve altyapısı uygun olan borsalarda alım yapacak.

Borsa üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabilecek.

Pazar günü dışında haftanın 6 günü alım yapılacak ve TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üretici ve tüccar, ürünlerini Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile satacak.

Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler TMO'dan yüzde 30 avans alabilecek. Üretici ve tüccar, emanete bırakılan ürünler için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabilecek.

TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senediyle kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek, ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda, bankalara ödemiş oldukları faizin yüzde 25'i TMO tarafından karşılanacak.

Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ise ödemeler peşin yapılacak.

Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak ve böylelikle üretici ton başına ilave 7 lira gelir elde edecek.

Geçen yıl ton başına 940 lira açıklanan Anadolu Kırmızı Sert (AKS) ekmeklik buğday fiyatı bu yıl yüzde 11,7 artırılarak ton başına bin 50 lira olarak belirlendi.

Buğdayın protein ve rutubet oranına göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 6'ya kadar ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına bin 110 liraya kadar çıkabilecek.

Diğer gruplardaki ürünlerin alım fiyatları, TMO tarafından belirlenen pariteye göre hesaplandı.

Bu fiyatlara ilave olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından buğdayda ton başına 50 lira prim ödemesiyle gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri yapılacak.

AKS ekmeklik buğday için ton başına belirlenen bin 50 lira alım fiyatı, bakanlıkça verilen ton başına 145 lira prim ve diğer desteklerle birlikte ton başına bin 200 liraya kadar yükselmektedir.

Üretici açıklanan bu fiyatla maliyete göre yüzde 60, yani ton başına 450 lira gelir elde etmiş olacak.

2017 yılında ton başına bin lira olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı bu yıl yüzde 10 artırılarak, ton başına bin 100 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, 2018 arpa alım fiyatı ton başına 825 lira, çavdar, yulaf ve tritikale alım fiyatı ise ton başına 800 lira olarak belirlendi.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekiyor.