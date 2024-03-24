Bugün akaryakıtta zam veya indirim var mı? (24 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petroldeki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatları 85.43 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş sonrası 23 Mart'ta mtotorine 1 liralık indirim geldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

24 Mart güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 43,47 TL

Motorin: 42.03 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,23 TL

Motorin fiyatı: 42,85 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,44 TL

Motorin fiyatı: 43,06 TL