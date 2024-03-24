Bugün akaryakıtta zam veya indirim var mı? (24 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petroldeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında değişime yol açmaya devam ediyor. Dün itibariyle motorine indirim gelirken, bugün itibariyle tabelada yeni bir değişiklik yok.
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Döviz kuru ve petroldeki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrol fiyatları 85.43 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş sonrası 23 Mart'ta mtotorine 1 liralık indirim geldi.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
24 Mart güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 43,47 TL
Motorin: 42.03 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,23 TL
Motorin fiyatı: 42,85 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,44 TL
Motorin fiyatı: 43,06 TL