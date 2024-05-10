DFSK'den hafif ticari araçlar için mayıs ayına özel kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı boyunca devam eden kampanyada DFSK’nın benzinli ve yüzde 100 elektrikli motora sahip geniş hafif ticari araç ürün gamı, nakit indirimi veya uygun kredi koşullarıyla alınabiliyor.

Kampanya kapsamında tek kabin pick-up C31, çift kabin C32, elektrikli pick-up EC31 ve elektrikli panel van EC35 modellerinde, nakit alımlarda 70 bin lira indirim uygulanıyor.

DFSK, nakit indirimi yerine kredi kullanmak isteyenler için de uygun krediler sunuyor. Buna göre 300 bin liraya kadar olan krediler, 12 ay vade ile yüzde 1,19 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Böylece müşteriler bu krediyi aylık 27 bin 77 lira taksitlerle ödeyebiliyorlar.