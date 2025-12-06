Bunu pek çok kimse bilmiyor! Maaşınıza 1485 lira ek para gelebilir

Türkiye'de 2.5 milyonu aşkın engelli yaşarken, devletin engellilere ve engelli yakınlarına yönelik pek çok desteği bulunuyor.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, pek çok yurttaşın bilgi sahibi olmadığı bir konuyu Türkiye gazetesindeki köşesine taşıdı.

Peki devletin engelli desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Devlet desteğinden kendisi engelli olan herkes (çalışan veya serbest meslek sahibi); engelli çocuğu, eşi, annesi, babası olan herkes faydalanabiliyor.

Çalışma gücünün en az yüzde 80’i kaybeden kişi 1. derece, yüzde 60'ını kaybeden kişi 2. derece ve yüzde 40'ını kaybeden kişi ise yüzde 3. derece engelli sayılıyor.

Karakaş'ın yazısına göre; 2025 itibarıyla her ay net maaşınıza 360 TL ile 1.485 TL arasında ek para girebilir.

Engelli desteklerinden nasıl faydalanılıyor?

Engelli desteklerinden faydalanmak için başvuru oldukça basit.

Tam teşekküllü hastaneden 'Engelli Sağlık Kurulu Raporu' alın.

Bir dilekçe ile kimlik fotokopisi ve işveren yazısıyla büyük şehirlerde Vergi Dairesi Grup Müdürlüğü'ne, diğer yerlerde ise Defterdarlık / Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü'ne başvurun.

Raporunuzu Gelir İdaresi’nin Merkez Sağlık Kurulu inceliyor. Onay çıkınca işvereninize bildirmeniz hâlinde indirim maaşınıza yansıyor!