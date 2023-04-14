Bursagaz “Beslenme Dostu İş Yeri” belgesini aldı

Bakanlığın sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan program kapsamında Bursagaz, yapılan denetimler sonucu belgeyi almaya hak kazandı.

Çalışanlarının beslenme düzeni, alışkanlıkları ve sağlık etkilerini periyodik olarak kontrol eden Bursagaz, buna ek olarak iş yerinde ve iş hayatı dışında fiziksel aktiviteyi destekleyici çok sayıda sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenliyor.

Doğru beslenme alışkanlıklarının edinilmesi, spor öncesi ve sonrası beslenme düzeni, sağlıklı iş-yaşam dengesi gibi farklı konularda çalışanlar ve ailelerine yönelik uzman söyleşileri gerçekleştiriliyor. Şirket içerisinde basketbol, futbol, voleybol ve bisiklet branşlarında spor kulüpleri ile çalışanlarına her hafta antrenman imkânı sunan Bursagaz, her yıl tüm çalışanlarının katılımıyla farklı branşlarda olimpiyat etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca 2022 yılında online gerçekleştirilen yüz yogası, nefes atölyesi, spor egzersizleri gibi pek çok etkinliği, 2023 yılında da fiziki olarak devam ettirmeyi planlıyor.