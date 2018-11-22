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Bütçe teklifi komisyondan geçti

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bütçe teklifi komisyondan geçti
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Kaynak: AA

tbmm
Dunya.com

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