Bütçede gelir-gider makası açıldı! Eylülde 532 milyar liralık açık

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2026 dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre bütçe gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 artarak 1 trilyon 253,1 milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde bütçe giderleri yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785,4 milyar liraya ulaştı. Böylece eylül ayında 532,2 milyar liralık bütçe açığı oluştu.

9 aylık açık 1,8 trilyon lirayı geçti

Ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 34,5 artarak 12 trilyon 107,8 milyar lira oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 36,4 yükselişle 13 trilyon 948,1 milyar liraya çıktı.

Böylece yılın ilk dokuz ayında merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 840,3 milyar lira açık verdi.

Giderler gelirlerden hızlı arttı

Eylül ayında bütçe giderlerindeki yüzde 34,1'lik artış, gelirlerdeki yüzde 22,7'lik yükselişin 11,4 puan üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında da giderlerin artış hızı, gelirlerin 1,9 puan üzerinde kaldı.

Ayrıntılar geliyor...