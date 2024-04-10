Büyük yatırımcılar ABD yerine Avrupa tahvillerine yöneldi

Avrupa'da soğuyan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını FED'den daha erken düşürmeye başlamasına olanak sağlayacağı düşüncesindeki büyük yatırımcılar, ABD Hazine tahvillerini satıp Avrupa devlet tahvillerini satın almaya başladı.

Financial Times'da yer alan habere göre, mali yönetim ve yatırım danışmanlığı firmaları Pimco, JPMorgan Asset Management ve T Rowe Price'daki yatırımcılar son haftalarda Avrupa devlet tahvillerine olan ilgilerini arttırdılar.

Bu durum, 10 yıllık Almanya ve ABD borçlanma maliyetleri arasındaki farkın 2 puana çıkarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye yaklaşmasına neden oldu.

JPMorgan Asset Management'ın baş yatırım yetkilisi ve sabit gelirler küresel başkanı Bob Michele, "Avrupa'da faiz indirimlerinin yolu ABD'dekinden daha açık. FED'in faizleri düşürmesi için ekonomik bir neden bulmak zor" açıklamasında bulundu.

Bob Michele, Avrupa devlet tahvillerinin daha fazla satın alma "yönünde hareket ettiğini" sözlerine ekledi.

Pimco'nun küresel sabit gelirler baş yatırım yetkilisi Andrew Balls, bu yıl ABD Hazine tahvilleri yerine Avrupa devlet tahvillerini ve İngiltere tahvillerini tercih ettiğini çünkü buralarda "enflasyonun düzeldiğine dair daha fazla kanıt" olduğunu söyledi.

Varlıklarının 1,9 milyar dolarını yöneten Pimco, Cuma günü açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in bu yıl üç olan çeyrek puanlık faiz indirimi tahminini ikiye düşürdü.

T Rowe Price'ın kıdemli portföy yöneticisi Quentin Fitzsimmons, "Borçlanma araçları da dahil olmak üzere Euro Bölgesi tahvilleri lehine ABD Hazine tahvillerinde düşük ağırlıkta olmayı tercih ediyoruz" dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirimine gideceğine dair inancının "yüksek" olduğunu belirten Fitzsimmons, güçlü ABD verilerinin FED'in "faiz indirimine başlama konusundaki şimdiye kadarki net arzusundan geri adım atmasına" neden olduğunu söyledi.

Fitzsimmons, ECB'nin Fed'den daha hızlı faiz indirimine başlaması halinde, daha düşük oranların ABD Hazine tahvillerine kıyasla Euro Bölgesi'nde tahvil tutmanın riskten korunma maliyetlerini azaltacağını belirtti.