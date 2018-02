Büyükekşi: İhracat karnesi birinciliklerle dolu

03 Şubat 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk ihracatçıların 2017 karnesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, en çok ülkeye ürün satan sektörün mobilya olduğunu, bu sektörün 177 ülkeye mobilya gönderdiğini, ikinci sırada gelen demir çeliğin 172 ülkeye ihracat, üçüncü sıradaki camın 165 ülkeye ihracat yaptığını bildirdi.

Türk şirketlerinin dünya ihracatında birinci olduğu pek çok üretim alanı bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, "Dokuma halıda dünyada birinciyiz. Kadın takım elbise, bluz, gömlekte dünyada birinciyiz. İnşaat demirinde, radyatörlerde dünyada birinciyiz. Otobüs ve minibüste dünyada üçüncüyüz. Bulaşık makinesinde dünyada dördüncüyüz. Çamaşır makinesinde beşinciyiz. Televizyon ihracatında yedinciyiz. Erkek takım elbisesinde sekizinciyiz. Buzdolabında yine sekizinciyiz. Deri ve köseleden giyim eşyasında dokuzuncuyuz. Elektrikli ısıtıcılarda dokuzuncuyuz. Yük taşımaya yönelik ticari araçlarda dokuzuncuyuz. Motor parçalarında onuncu sıradayız." ifadelerini kullandı.

İhracata verilen emek ve desteklerin çıktıları arasında önemli detaylar bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, dünya pazarında yarısından fazlasını ellerinde tuttukları sektörler olduğunu söyledi.

"Son 17 yılda hiç ara vermeden ihracat yapan firma sayısı 4 bin 577"

Mehmet Büyükekşi, Türk ihracat tarihinin 2000-2017 dönemi verilerine değinirken, söz konusu dönemde en az bir yıl ihracat yapan firma sayısının 201 bin 651 olduğunu bildirdi.

Büyükekşi, "Son 17 yılda hiç ara vermeden ihracat yapan firma sayısı maalesef 4 bin 577, yüzde 2,2'lere geliyor. Halbuki bunun çok daha fazla olması lazım. Söz konusu 4 bin 577 firma, 2017'de ihracatın yüzde 52'sini gerçekleştirmiş. Yani, 2017 yılında 70 bin firma ihracat yapmış. Yüzde 52'sini 4 bin 577 firma yapmış. Geri kalanı da yüzde 48 ihracatı gerçekleştirmiş." şeklinde konuştu.

Türkiye'de geçen yıl ihracat yapmayan kent olmadığını ifade eden Büyükekşi, 2016'da Bayburt, 2015'te Kars ve 2014'te yine Bayburt'un ihracat yapamadığını bildirdi. Büyükekşi, en son 2013'te 81 kentin tamamının, 2017'de yine tüm kentlerin ihracat yaptığını anlattı.

"Bir firmamız bor madeninde pazarın yüzde 72'sini elinde tutuyor"

Büyükekşi, geçen yıl bazı kentlerin bazı pazarlara ilk defa giriş yaptığını, Amasya'nın ilk olarak Kongo'ya un, Erzincan'ın ilk olarak Brezilya'ya cephe yalıtım malzemesi, Kocaeli'nin Palau'ya gemi boyası, Malatya'nın Bangladeş'e fırın ekipmanı, Samsun'un da Laos'a steril cerrahi ürünler sattığını bildirdi.

Küresel pazarda dünyada lider firmaları olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Bir firmamız, bor madeninde küresel pazarın yüzde 72'sini elinde tutuyor. Sodyum dikromatta bir firmamız pazarın yüzde 22'sini elinde tutuyor. İpek böceği kozasında bir firmamız yüzde 8'ini, poliester ham maddesi olan dimetil tereftalatta dünya pazarının yüzde 8'ini elinde tutuyor. Hazırlanmış veya konserve edilmiş salyangozun yüzde 7'sini elinde tutuyor. Savaş gemilerinin de bir firmamız yüzde 5'ini elinde tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Yaş meyve sebze ürünlerinin ortalama kilogram fiyatı 56 cent"

İhracat pazarlarında başarıya ulaşan ve devamlılık gösteren firma örnekleri veren Büyükekşi, bir Türk firmasının İtalya'ya 1 milyar 230 milyon dolar otomobil sattığını, bunun da yaklaşık İtalya'ya toplam ihracatın 5'te 1'ine denk geldiğini söyledi.

Türk sektörleri içinde mobilya sektörünün en fazla ülkeye ürün satma başarısını gösterdiğini belirten Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"En çok ülkeye ürün satan sektörümüz mobilya sektörü,177 ülkeye mobilya satıyor. İkinci demir-çelik, 172 ülkeye ihracat yapıyor. Üçüncü cam, 165 ülkeye ihracat yapıyor, dördüncü buzdolabı, 159 ülke, beşinci seramik 159 ülke, altıncı bulaşık makinesi 152 ülke, bir sonraki de 152 ülkeye ihracatla elektrikli ısıtıcılar. 149 ülke ayakkabı, 143 ülke motor parçaları diye devam ediyor listemiz. İhracat kilogram fiyatları itibarıyla 2017'nin en kıymetlilerini ve en ucuz ihracat ürünlerini sıralıyorum. İhraç edilen mücevherin her kilogramı 721 dolar, savunma ve havacılık alanında her kilogramı 39 dolar, hazır giyim yaklaşık 15 dolar, deri ve deri mamulleri 11 dolar, tütün 7,64 dolar... En düşük olanlar ise, çimento, caramik e toprak ürünleri, 14 cent. Madencilik ürünleri 19 sent. Yaş meyve sebze ürünlerinin ortalama kilogram fiyatı 56 sent, çelik 64 sent, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 72 cent."

