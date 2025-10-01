BYD Türkiye fiyatlarına zam!

Mayıs, temmuz ve eylül ayında liste fiyatlarını güncelleyen Çinli otomobil devi BYD'den bir zam daha geldi.

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni listede 175 bin TL'ye varan fiyat artışları görülürken BYD'nin bu zamla birlikte Türkiye'deki en ucuz aracı 1 milyon 699 bin TL ile Dolphin, en pahalı aracı ise 5 milyon 99 bin TL'ye yükselen Tang oldu.

En ucuzu 1 milyon 699 bin TL

1 Ekim itibarıyla BYD'nin Türkiye liste fiyatı şöyle:

-Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL’den 1 milyon 699 bin TL’ye,

-Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL’den 1 milyon 829 bin TL’ye,

-Atto 3: 2 milyon 79 bin TL’den 2 milyon 119 bin TL’ye,

-Seal U: 2 milyon 486 bin TL’den 2 milyon 486 bin 750 TL’ye,

-Tek motorlu Seal: 2 milyon 319 bin TL’den 2 milyon 389 bin TL’ye,

-Çift motorlu Seal AWD: 3 milyon 719 bin TL’den 3 milyon 829 bin TL’ye,

-Han: 4 milyon 409 bin TL’den 4 milyon 584 bin TL’ye,

-Tang: 4 milyon 999 bin TL’den 5 milyon 99 bin TL’ye yükseldi.

BYD’nin elektrikli devrimi

Batarya üretimiyle 1995'te faaliyetlerine başlayan BYD, 2022'de fosil yakıtlı araç üretimini sonlandıran ilk otomotiv üreticisi oldu.

Şirketin YANGWANG’ın U9 Xtreme modeli geçen ay Almanya’da gerçekleştirilen testte saatte 496,22 kilometre hıza ulaşarak dünyadaki en hızlı seri üretim otomobili olarak kayıtlara geçti.

BYD'nin DOLPHIN modeli geniş iç hacmi ve yüksek teknoloji donanımlarıyla öne çıkarken 60,4 kilovatsaat kapasiteli Blade Batarya ile 427 kilometre menzil sunuyor. 204 PS güç üreten motoruyla 0'dan 100 kilometre saat hıza 7 saniyede ulaşan DOLPHIN, 110 kW hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 26 dakikada doldurabiliyor.

BYD'nin lüks markası YANGWANG'ın ilk seri üretim modeli U8 ise off-road kabiliyeti ve ileri teknolojileriyle dikkati çekiyor. Tank Dönüşü özelliğiyle 360 derece kendi etrafında dönebilen araç, yüzme kabiliyetiyle su üzerinde de ilerleyebiliyor. 1196 PS güç üreten U8, 0'dan 100 kilometre saat hıza 3,6 saniyede çıkıyor ve 1000 kilometreye kadar menzil sunuyor.

BYD'nin elektrikli süper spor otomobili U9, 1305 PS güç ve 1680 Nm tork üreten dört bağımsız motoruyla 0'dan 100 kilometre saat hıza 2,3 saniyede ulaşıyor. 80 kWh Blade Batarya ile 450 kilometre menzil sağlayan model, ultra hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Dinamik tasarımı, 360 derece dönüş ve zıplama kabiliyetiyle U9, markanın mühendislik vizyonunu en güçlü şekilde temsil ediyor.

YANGWANG U8 ve U9 modelleri, BYD'nin AR-GE gücünü, mühendislik vizyonunu ve teknoloji liderliğini doğrudan yansıtırken, şu an için Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulmaları planlanmıyor.