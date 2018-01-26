'C kotalı şeker ihraç etmek için bakanlık izin versin'

26 Ocak 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Şeker kotasının bir önceki dönem baz alınarak belirlenmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, önümüzdeki kampanya döneminde kotanın daha sağlıklı bir zeminde yapılması gerektiğini söyledi. Akay, önceki kampanya döneminde üretilen 70 bin tonluk C kotası şeker için yurtdışından talep geldiğini, bunun için bakanlıktan acil dönüş beklediklerini kaydetti.

KHK ile kapatılarak Gıda, Tarım ve Hayvncılık Bakanlığı'na bağlanan Şeker Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Akay, Şeker Kurulu'na uzun süre yöneticisiz kalmasının sektörün düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin ortadan kalkmasına ve fırsatçılara imkân sunduğunu söyledi. Akay, bu açıdan kurumun kapatılıp bakanlığa bağlanmasının iyi olduğunu ifade eden Akay, "Ancak bu işin doğru yönetilmesi, sektörün istekleri, sıkıntıları ve geleceğe yönelik planlarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve çalışılması gerekiyor. Denetleme faaliyetlerinin başlamış olması olumlu bir adım" dedi.

"Önümüzdeki kampanya döneminin kotaları belirlenmeli"

Kotanın da geçmiş dönemin baz alınarak belirlenmesine karşı olduklarını, bunun farklı algılara ve kaosa sebebiyet verecek bir davranış olduğunu ifade eden Akay, şu bilgileri verdi: "Bakanlık, 2 milyon 670 bin ton olarak geçtiğimiz kampanya döneminin kotasını belirledi. Bunun yüzde 10'u 267 bin ton nişasta bazlı şeker olarak belirlendi. Bir önceki kampanya dönemine göre pancar şekeri kotası 18 bin ton artırılmış oldu. Bunun şeker kanunundaki hususlar çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi. En acil husus önümüzdeki kampanya döneminin kotasının belirlenmesi. Çünkü bizim bir an önce çiftçilerimizle sözleşmelerimizi yapmamız gerekiyor. Bu nedenle elimizdeki oluşacak kotanın bir an önce ortaya çıması lazım. Çok önemli bir husus daha var ki biz bir önceki kampanya döneminde 70 bin tonun üzerinde ‘C' şekerini ürettik. Bununla ilgili bize yurtdışından şeker talepleri geliyor. Satışı konusunda izin verilmesi gerekiyor ancak bize olumlu veya olumsuz bir cevap verilmedi. Bu konuyla ilgili bakanlıktan acil bir dönüş bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Fabrikaların üretim kapasitesi ve miktarı dikkate alınmalı"

Akay, önümüzdeki kampanya dönemine ait kota değerlendirmelerinin de daha sağlıklı bir zemine oturtulması gerektiğini ifade ederek, "Burada fabrikaların üretim kapasitesi ve ürettiği şeker miktarı dikkate alınmalı. Önemli olan bu ülkenin şeker ihtiyacını karşılamaksa, üretenlerin üretim gücünü mutlaka dikkate almak gerekiyor. Bu konu hakkındaki görüşlerimizi bakanlık yetkililerine iletiyoruz, umarız ellerinden geleni yaparlar" diye konuştu.

‘Uluslararası rekabet için sürdürülebilirlik şart'

Sektörün geleceğe taşınması ve sürdürülebilir olması için sektörün bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Akay, "Dünya ile rekabet edecek seviyede pancar ve şeker üretimi gerçekleştiremezsek sürdürülebilir olamayız" dedi. Akay, hem çiftçilerin eğitilmesi hem de işletme bazında tedbirler almaları gerektiğini söyledi. Şeker sektörünün dünya ile rekabet edebilecek seviyede olması için yapılması gerekenlerin bakanlık tarafından acilen dikkate alınması gerektiğine işaret eden Akay, kanun çerçevesinde üretilen nişasta bazlı şeker dışında, denetimsiz ve kaçak olarak üretilenlere karşı da vatandaşları bilinçli tüketici olma noktasında uyardı.