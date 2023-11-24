Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere 5 bin lira ikramiyeyle ilgili "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.
Haber Merkezi
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘’Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması’’ hakkında kanun teklifiyle ilgili AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında basın toplantısı düzenledi.
Güler, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.