Çalışanların günlük yemek bedeli 118,80 TL olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor.

2022 Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 51 TL olan günlük yemek bedeli, 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 323 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2023 için 110 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

Böylece önceki seneye göre yüzde 115,69 oranında artış sağlanmış oldu.