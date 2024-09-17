Çalışma modeli değişiyor: Amazon'dan personele mesaj: İstisnai durumlar dışında...

Washington merkezli e-ticaret devi Amazon dün kurumsal personeli haftada beş gün ofise çağırdı. Amazon daha önce esnek çalışma modelini uyguluyordu. Çalışanlar haftada en az üç gün ofiste bulunuyordu.

Amazon haftada beş gün ofiste çalışma programı için çalışanlarına 2 Ocak’a kadar süre tanıdı. Amazon'un CEO'su Andy Jassy çalışanlara yönelik mesajında, “İstisnai durumlar dışında veya S-team (doğrudan CEO’ya raporlayan üst düzey yönetici grubu) liderleri tarafından özel bir izin verilmedikçe, tüm kurumsal çalışanların haftada beş gün ofiste olmaları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Andy Jassy notunda değişiklik kararının şirketin kurumsal kültürünü güçlendirmek ve esnekliğini korumak amacıyla alındığını ifade etti.

Uzaktan çalışma kalkıyor mu?

Uzaktan çalışma modeli Covid-19 pandemisiyle hayatımıza girmişti. Ancak son dönemde büyük şirketler çalışanlarını muhtelif gerekçelerle ofise çağırmaya başladı. Google, Apple, Microsoft, Facebook ve Instagram gibi platformların çatı şirketi Meta çalışanlarının belirli günlerde ofiste olmasını istiyor.

Finans sektöründen Goldman Sachs ve JP Moargan Chase gibi devler de ofis çalışmasını zorunlu tutuyor. Elon Musk da sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla çalışanlarının haftada 40 saat ofiste olmasını istiyor.