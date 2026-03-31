Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan işsizlik değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2026 yılının şubat ayına ilişkin işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında işsizlik oranındaki tek haneli seyrin sürdüğüne dikkat çekerek "Son 34 aydır işsizlik oranında gerçekleşen tek haneli seyir, istihdam hamlelerimizin doğru ve etkin olduğunu göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılı şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İşgücü piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü belirten Işıkhan, işgücüne katılımın da artış gösterdiğini vurguladı.

İşgücüne katılım arttı

Işıkhan, "İşgücü sayımız, Şubat ayında bir önceki aya göre; 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,3 puan artarak yüzde 52,6'ya yükseldi" bilgisini paylaştı.

İstihdam verilerine de değinen Işıkhan, "İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemiz artmayı sürdürüyor. İstihdam sayımız, aynı dönemde; 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,2 puan artarak yüzde 48,2'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimize ulaşacağız"

Bakan Işıkhan, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere de değinerek, "Önümüzdeki süreçte hem işsizlik oranında hem de istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacak, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.