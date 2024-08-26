Çanakkale'de feribot ücretlerine büyük zam gündem oldu: Resmi açıklama geldi

Çanakkale Boğaz hattı ve Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ'ın bilet fiyatındaki zam tepkiye neden oldu. GESTAŞ ücret tarifelerine yüzde 40 zam yaptı. Yeni tarifeye göre Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı gidiş-dönüş 1590 TL oldu. Şirket, zammın gerekçesi olarak 'maliyet artışı'nı gösterdi. Yapılan açıklama şöyle:

"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.

2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.

3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.

4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan ' yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

Zam sonrası Geyikli-Bozcada seferlerinin güncel fiyatları şu şekilde: