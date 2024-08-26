Çanakkale'de feribot ücretlerine büyük zam gündem oldu: Resmi açıklama geldi
GESTAŞ tarafından Çanakkale'de adalar arasında verdiği feribot hizmetindeki bilet fiyatlarına yapılan zam tepki çekti. Ücret tarifelerine gelen yüzde 40 zam tepkiye neden olurken GESTAŞ'tan açıklama geldi. Zammın gerekçesi ise sektördeki maliyetlerin artışı olarak açıklandı.
Çanakkale Boğaz hattı ve Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ'ın bilet fiyatındaki zam tepkiye neden oldu. GESTAŞ ücret tarifelerine yüzde 40 zam yaptı. Yeni tarifeye göre Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı gidiş-dönüş 1590 TL oldu. Şirket, zammın gerekçesi olarak 'maliyet artışı'nı gösterdi. Yapılan açıklama şöyle:
"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.
1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.
2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.
3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.
4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan ' yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"
Zam sonrası Geyikli-Bozcada seferlerinin güncel fiyatları şu şekilde: