Çankaya'daki arazi için en yüksek 3 teklif belli oldu

Çayyolu Mahallesi’nde bulunan 80137 ada 8, 9, 10 parseller ile 80898 ada 1, 80899 ada 1 ve 80900 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar, bir bütün halinde satışa sunuldu. Özelleştirme İdaresi tarafından yürütülen ihale kapsamında gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 15 milyar 700 milyon TL ile Conspragma İnşaat Anonim Şirketi’nden geldi.

İhalede ikinci en yüksek teklifi 15 milyar 650 milyon TL ile SMS-ANGİM Ortak Girişim Grubu verirken, üçüncü sırada 15 milyar 600 milyon TL ile Söğüt İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret A.Ş. yer aldı.

İhalenin sonuçları, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayının ardından resmiyet kazanacak. Söz konusu taşınmazların Ankara’nın gelişim aksında yer alması nedeniyle yatırımcılar arasında yoğun ilgi gördüğü belirtildi.