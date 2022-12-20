Cansel Turgut Yazıcı: Tiny House’lar aklandı, imarsız arazilerin önü açıldı

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, Tiny House üretimi yapan firmaların konuyu yargıya taşıdığını ve kazandığını belirterek, “Yargı süreci, İzmir Kararburun Belediyesi’nin ilçe sınırlarına tekerlekli küçük ev (Tiny House) konulmasını yasaklaması ile başladı. Davanın temelinde bu tür karavanların ancak ısıtma elektrik su ve kanalizasyon benzeri altyapı hizmetlerinde faydalanıyorsa yapı olarak değerlendirilebileceği savunması vardı. Bu tür bir faydalanma sağlamayan Tiny House’ların yapı olarak değerlendirilemeyeceğine karar veren İzmir 3. İdare Mahkemesi yasaklama kararında belediyeyi yetkili bulmadı. İmar mevzuatınca değerlendirilemeyeceğine hükmetti ve meclis kararını iptal etti” dedi.

Yazıcı, Tiny House ile ilgili yargı sürecini ve sonucu şöyle değerlendirdi:

“Yine geçtiğimiz aylarda İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Tiny House‘un ruhsatsız olduğu gerekçesiyle verilen yıkım kararı ve para cezası İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme karar gerekçesinde, yapının kara yollarına tabi bir tanışır olup, imar kanununa tabi olmaması nedeniyle uygulanan yaptırımın kanuna aykırılık teşkil etmesini gösterildi. Bu olayda mahkeme kararına gerekçe olarak yapının kara yollarına tabi bir tanışır olup, imar kanununa tabi olmaması nedeniyle uygulanan yaptırımın kanuna aykırılık teşkil ettiğini gösterdi. Bu kararlarla Tiny House’ lar aklandı. Türkiye için önemli bir adım olan karar, aslında imarsız arazilerin de önünü açtı. Uzun zamandır tartışılan imarsız arsalara Tiny House koymak için izin gerekli mi değil mi tartışmasının da cevabı gelmiş oldu. Böylece kendi başına yeten, elektrik su ve altyapı hizmetlerinde faydalanmayan ve plakası olan Tiny House’ların karayollarına tabi bir taşınır olduğu ve imarsız araziler üzerine konabileceği de resmileşmiş oldu.”