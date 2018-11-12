Cari denge, eylülde 1.8 milyar dolar fazla verdi

12 Kasım 2018

DUNYA.COM

Cari denge, eylül ayında 1.83 milyar dolar fazla verdi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Ödemeler dengesinde ağustostaki 2.6 milyar dolarlık 'fazla' 1.86 milyar dolar olarak revize edildi.

Cari açık, Ocak-Eylül döneminde 29.92 milyar dolar açık verirken, eylül ayında 12 aylık açık 46.06 milyar dolar oldu.

Net hata noksan kalemi eylülde 416 milyon dolar eksi verirken, ocak-eylül döneminde 17.3 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.

Merkez Bankası, Eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin açıklaması şöyle:

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Eylül ayında 588 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 5.075 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.899 milyon ABD doları azalarak 825 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığı 127 milyon ABD doları azalarak 938 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 358 milyon ABD doları artarak 3.491 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon ABD doları tutarında artarak 2.852 milyon

ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 141 milyon

ABD doları azalarak 855 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 113 milyon ABD doları azalarak 102 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 186 milyon ABD doları artarak 827 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 904 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 71 milyon ABD doları ve 274 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 26 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 47 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda 4.812 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.467 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 991 milyon

ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 5.177 milyon ABD doları ve 321 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 38 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3.476 milyon ABD doları rezerv azalışı gözlenmiştir.