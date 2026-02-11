Çarpıcı yoksulluk araştırması... 137 yılı bulacak!

Çarpıcı bulgular, İngiltere'nin en yoksul yarısında yer alan 13 milyon çalışma çağındaki aileyi kapsayan ve 18 ay süren kapsamlı bir incelemenin ardından ortaya çıktı.

Araştırmaya göre düşük gelirli hanelerin harcanabilir gelirleri, 2000’lerin ortasına kadar geçen 40 yılda iki katına çıkmıştı. Ancak mevcut eğilimler devam ederse, aynı artışın tekrar yaşanması 137 yılı bulacak.

Gelir artışı neredeyse durma noktasında

Rapora göre bu on yıl boyunca düşük gelirli hanelerin gelirlerinin yıllık artış oranı yalnızca yüzde 0,5 seviyesinde kalacak. Bu tablo, geçmişte her 40 yılda bir görülen gelir artışlarının artık tarih olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma, İngiliz hükümetinin “öncelikli hedef” olarak ilan ettiği ekonomik büyüme söyleminin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğine işaret ediyor.

"Çalışmak artık yoksulluktan çıkış garantisi değil"

Raporu hazırlayan bağımsız bir düşünce kuruluşu Resolution Foundation Direktörü Ruth Curtice, tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Ülkenin en yoksul yarısında yer alan 13 milyon çalışma çağındaki aile, siyasetçiler tarafından sık sık hedef kitle olarak görülüyor. Ancak bu aileler daha fazla çalışmalarına rağmen harcanabilir gelirlerinin yerinde saydığını görüyor. Ücret artışları zayıflıyor, yaşam maliyetleri yükseliyor, sağlık ve bakım ihtiyaçları giderek ağırlaşıyor.”

Curtice’e göre bu gelir durgunluğu, birçok ailenin ev sahibi olma hayallerini tamamen ortadan kaldırmış durumda. Çalışmak artık tek başına yoksulluktan kurtulmanın garantisi değil.

Ücret artışları neredeyse tamamen durdu

Unsung Britain adlı rapora göre, düşük gelirli bir hanede çalışan bir kişinin ortalama brüt kazancı 1990’ların ortasından bu yana 7 bin 700 sterlin artarak 18 bin sterline yükseldi. Ancak bu artışın yaklaşık yüzde 75’i 2005 yılı öncesinde gerçekleşti. Son 20 yılda ücret artışları neredeyse tamamen durdu.

Raporda ayrıca, asgari ücretteki artışlar olmasaydı tablonun çok daha ağır olacağına dikkat çekiliyor.

Vergi yükü yoksulları daha sert vuruyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yerel vergilerdeki adaletsizlik. En yoksul haneler, gelirlerinin en zengin hanelere kıyasla dört katı oranında belediye vergisi ödüyor.

Bu durum, düşük gelirli ailelerin üzerindeki mali baskıyı daha da artırırken, yaşam standartlarının neden yükselmediğini de net biçimde ortaya koyuyor.

Güven için büyüme ve hedefli politika çağrısı

Rapora göre siyasetçilerin, “sessiz Britanya” olarak tanımlanan bu kesimin güvenini yeniden kazanabilmesi için hem ekonomik büyümeyi hızlandırması hem de düşük gelirli ailelerin özel ihtiyaçlarını merkeze alan politikalar geliştirmesi gerekiyor.

Aksi halde, daha fazla çalışmanın bile refah artışı getirmediği bu tablo, yoksulluk kapanını kalıcı hale getirme riski taşıyor.