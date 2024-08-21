'Carry trade' stratejisinde Japon Yeni gitti, ABD Doları geldi

ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, carry trade stratejisinin geri döndüğünü ancak bu kez hedge fonların Japon yeni yerine ABD dolarını tercih ettiğini belirtti.

Hedge fonların gelişen piyasalara yönelik yatırımlarını finanse etmek için ABD dolarını kullanmalarının arkasındaki nedenin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceği beklentisi olduğu kaydedildi.

TL için de dolar borçlanması

Citigroup'un küresel döviz yatırım çözümleri başkanı Kristjan Kasikov, ABD dolarına olan ilginin düşüşe geçtiğini ve yatırımcıların faiz indirimleri hakkındaki spekülasyonlarının risk iştahını artırdığını söyledi. Bu strateji, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borç alıp, bu fonları daha yüksek faiz getiren varlıklara yatırmalarına dayanıyor.

Hedge fonlar, Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz artırımı yapmasının ardından, finansman para birimi olarak doları tercih etmeye başladı. Kasikov, hedge fonların 5 Ağustos'tan bu yana Brezilya reali ve Türk lirası gibi gelişen piyasa para birimlerini satın almak için doları kullandığını belirtti.

Citigroup, dolar kullanımının kısa süreli olmasını beklediğini, ABD başkanlık seçiminin piyasalarda oynaklık yaratabileceğini ifade etti.

Carry trade nedir?

Carry trade, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borçlanarak, bu borçla elde ettikleri fonları daha yüksek faizli bir para biriminde veya varlıkta değerlendirdikleri bir yatırım stratejisidir.