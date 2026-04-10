Çay ihracatının yarısı tek bir şehirden çıktı

Türkiye'nin 3 aylık çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 34 milyon 806 bin 455 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-mart döneminde 124 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Ülkeden bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde 6 bin 266 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 34 milyon 806 bin 455 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde ise 4 bin 994 ton çay dış satımından 25 milyon 179 bin 408 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece ülkeden yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 25, değerde yüzde 38 arttı.

Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Belçika'ya 12 milyon 657 bin 23 dolarlık, Birleşik Krallık'a 5 milyon 826 bin 890 dolarlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de 2 milyon 564 bin 537 dolarlık çay dış satımı yapıldı.

Ülke ihracatının yüzde 48'i Rize'den

Rize'den de yılın ilk 3 ayında Belçika başta olmak üzere 29 ülkeye 4 bin 171 ton çay ihraç edildi.

Ülke ihracatının değerde yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 16 milyon 617 bin 895 dolar kazanç sağladı.

"Hedefimiz yeni pazarlara da açılmaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, çay ihracatında yılın ilk çeyreğinin artışla kapandığını söyledi.

Söz konusu artışın sevindirici olduğunu belirten Turgut, "Özellikle Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi pazarlarda güçlü bir performans sergiledik. Bunun yanı sıra toplam 124 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirmiş olmamız, pazar çeşitliliğimiz açısından son derece önemli bir gelişmedir" dedi.

Turgut, Rize'nin sektörde belirleyici rolü olduğunun altını çizerek, "Ülke çay ihracatının yaklaşık yüzde 48'i Rize'den gerçekleştirildi. Bu durum, bölgemizin üretim ve ihracattaki stratejik konumunu açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Çay ihracatını artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Turgut, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki süreçte hedefimiz, mevcut pazarlardaki payımızı artırırken yeni pazarlara da açılmaktır. Özellikle Avrupa'da derinleşmenin yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında Türk çayının bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yıl sonu itibarıyla ihracat rakamlarımızı çok daha yukarı taşımayı, katma değeri yüksek ürünlerle kilogram başına ihracat gelirini artırmayı hedefliyoruz"