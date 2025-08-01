Çelebi Havacılık'a Hindistan'dan kötü haber

Havalimanlarında yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren Çelebi Havacılık’ın Hindistan’da faaliyet iznin iptaliyle ilgili yaptığı itiraz, Delhi Yüksek Mahkemesi tarafından geri çevrildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre; karar, Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı’nın (MoCA) 15 Mayıs’ta 'milli güvenlik' gerekçesiyle aldığı kararı bozmayı reddeden yargıç Tejas Karia tarafından alındı.

Çelebi Aviation Holding’in sahipliğindeki şirketin iştirakleri Celebi Airport India, Celebi Delhi Cargo Terminal Management tarafından yapılan benzer başvurular da bu ay başında geri çevrilmişti.

Hindistan Havacılık Bakanlığı altında faaliyet gösteren Sivil Havacılık Güvenliği Bürosu (BCAS) Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan ve dört gün süren askeri çatışma sonrası Çelebi Havacılık’ın ülkedeki faaliyet iznini iptal etmişti.

Şirketin Hindistan'da 6 havalimanında çalışan 7 bin 800 personeli bulunuyordu.