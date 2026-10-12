Çelik piyasasında dengeler değişiyor! Çin daralırken Türkiye büyüyor

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Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2026-2027 dönemine ilişkin küresel çelik talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Birliğin Kısa Vadeli Görünüm raporuna göre, küresel talebin 2026'da 1 milyar 722 milyon tonla yatay seyretmesi, 2027'de ise yüzde 1,7 artarak 1 milyar 752 milyon tona ulaşması bekleniyor. Nisan ayında yayımlanan önceki raporda, 2026 için yüzde 0,3, 2027 için yüzde 2,2 büyüme öngörülmüştü.

Çin'deki kriz küresel tahminleri düşürdü

Aşağı yönlü revizyonun temel nedeni, dünyanın en büyük çelik tüketicisi Çin'deki daralma oldu. Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve altyapı projelerindeki zayıflık nedeniyle Çin'in çelik talebinin 2026'da yüzde 2, 2027'de ise yüzde 1 azalacağı tahmin ediliyor. Çin dışındaki küresel talebin ise 2026'da yüzde 1,5, 2027'de yüzde 4 artması bekleniyor.

Türkiye'de çelik talebi artacak

Küresel pazardaki yavaşlamaya karşın Türkiye'nin çelik talebinde büyümenin sürmesi öngörülüyor. Worldsteel'e göre Türkiye'nin nihai çelik ürünleri talebi 2026'da yüzde 2,9 artarak 40,4 milyon tona, 2027'de ise yüzde 3 yükselişle 41,6 milyon tona ulaşacak.

Türkiye'de çelik talebi 2025'te 39,3 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Hindistan büyüyor, Körfez'de sert düşüş bekleniyor Hindistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen çelik pazarı olmayı sürdürmesi bekleniyor. Ülkede talebin 2026'da yüzde 7,9, 2027'de yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde ise ertelenen projeler ve finansman sorunları nedeniyle bu yıl yüzde 11 daralma öngörülüyor. Bölgenin 2027'de yüzde 11,3 büyümeyle toparlanması bekleniyor.

Avrupa'da toparlanma 2027'ye kaldı

Avrupa Birliği'nde çelik talebinin 2026'da yüzde 0,3 azalacağı, 2027'de ise yüzde 3,1 artacağı tahmin ediliyor. Gelişmiş ekonomilerde yapay zekâ yatırımları, savunma harcamaları ve yeşil enerji projelerinin gelecek yıl çelik talebini desteklemesi bekleniyor.

Worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Alfonso Hidalgo de Calcerrada, küresel ekonominin Orta Doğu kaynaklı enerji şoklarına karşı direnç gösterdiğini ancak yeni kesintileri karşılama kapasitesinin giderek azaldığını belirterek 2027 görünümünde temkinli olduklarını vurguladı.