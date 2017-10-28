Çelik üreticilerinden ABD'ye antidamping tepkisi

28 Ekim 2017

Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, ABD'nin 7 ülkeden ithal edilen çelik filmaşine antidamping vergisi getirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Antidamping kararının gerçekçi dayanaktan yoksun olduğunu belirten Bilgin, "ABD'nin Türk demir-çelik ürünlerine karşı açmış olduğu davalar, bugüne kadar somut bir gerekçeye dayandırılamadı. Bu karar da gerçekçi dayanaktan yoksun" dedi.

ABD Ticaret Bakanlığının İtalya, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık'tan ithal ettiği karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yüzde 2,8-147,63 geçici antidamping vergisi getirdiğine işaret eden Bilgin, "Bu kapsamda, Türkiye'den Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi yüzde 2,80, İçdas Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi yüzde 8,01 oranlarında antidamping vergisine muhatap oldu" diye konuştu.

Bilgin, ABD Ticaret Bakanlığının 2013 yılında çubuk demir ürünleri için anti damping ve sübvansiyon davası açtığını anımsatarak, şöyle devam etti: "ABD'de, demir-çelik üreticileri ve sendikalar, ithalat nedeniyle yeterince büyüyemediklerini, dolayısıyla yeni yatırımlar yapmakta ve istihdam yaratmakta sıkıntı yaşadıklarını ileri sürüyor. Üreticiler, ciddi baskı oluşturarak, hükümeti antidamping davaları açmaya zorluyor. Özellikle Çin'e açtıkları davalar neticesinde bu ülkenin devre dışı kalmasıyla Türkiye dahil ABD'ye ihracat yapan ülkelerden rahatsız olan üreticiler, hükümet üzerinde kurdukları baskıyı artırdı. Son açıklanan antidamping vergileri de bu baskının bir sonucu"

Türkiye'nin ABD'ye 2016 yılında 1 milyar 119 milyon dolarlık 2 milyon 309 bin ton demir-çelik ihraç ettiğine dikkati çeken Bilgin, "Türkiye menşeli soruşturma konusu çelik ürünlerinden iddiaları destekleyebilecek hiçbir somut bulgu elde edilmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA