Çelikçi ABD'den sipariş aldı, AB ile çözüm için masada

06 Haziran 2018

AYSEL YÜCEL

Yerli çelik sanayiini korumak için ABD, mart ayında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelik ihracatında yüzde 25 alüminyumda yüzde 10’luk ithalat vergisi açıklamıştı. Ancak ülke kapsamını genişleten ABD, 1 Haziran itibariyle AB, Kanada ve Meksika’ya da çelik ihracatında yüzde 25 ek vergi koydu.

Avustralya’ya herhangi bir vergi konulmazken Güney Kore, Brezilya ve Arjantin’e ise kota kararı alındı. AB, Kanada ve Meksika’nın da çelikte ek vergi uygulamasına dahil edilmesinin Türkiye’yi avantajlı konuma getirdiğini belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore’ye bu vergiden muaf tutularak bir kota konuldu. Bu kotalar eninde sonunda bitecek ve bize gelecekler. Hatta şimdiden talepler gelmeye başladı. Hem benim firmamda hem diğer firmalarda görüyorum ki temmuz ayı için siparişler gelmeye başladı” dedi. Çelikçilerin 2018 yılında geçen yılın rakamlarını yakalayabileceğini dile getiren Aslan, “Yıl sonunda ABD'ye değer bazında yüzde 25 daha fazla ihracat yapacağız. Miktar bazında da geçen yıla çok yakın olacağız. İlk aylarda kaybımız oldu ama 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte bunu kapatacağız gibi görünüyor” dedi. Türkiye’nin 2017 yılında ABD’ye çelik ihracatı 1.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 2017 yılında Türkiye’nin toplam demir-çelik ihracatı ise 8.25 milyar dolar olmuştu.

‘En büyük rakip Meksika’ydı’

Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci de, “Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatında avantajlı konuma geldiğini vurgulayarak, Özellikle Meksika'ya da yüzde 25 vergi gelmesi bizi avantajlı konuma getirdi. Çünkü bizim en büyük rakibimiz Meksika’ydı. Gelişmeler sonrası ABD’de inşaat çeliği fiyatları 900 dolara doğru gidiyor. Bizim 550 dolar olan fiyatımız gelen ek vergilere rağmen navlun gibi giderler de eklendiğinde yine de ABD pazarına ulaştığında 900 doların altında kalıyor. ABD’li firmalardan 30 dolar aşağıda kalsak bile rekabetçi oluyoruz. ABD mecbur bize gelecek. Hatta siparişler gelmeye başladı” diye konuştu.

İndirimli çelik tedirginlik yarattı

ABD ile yaşanan gelişmeler sonrası sektörün gündemindeki bir diğer konu da Ukrayna ve Rusya’nın bu krizi fırsata çevirme endişesiydi. Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı da geçtiğimiz hafta ABD’nin çelik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının Rusya ve Ukrayna’nın elinde kalan çeliği, yüksek indirimle Türkiye’ye ihraç etmesine neden olabileceğini ifade etmişti. Namık Ekinci, “Rusya ve Ukrayna gibi bir tehlike var; dampingli ürünleri oldukları için bunları engelleme şansımız var. Burada tabii ki Ekonomi Bakanlığı’nın daha aktif ve daha zamanında tepki göstermesi önemli. Böyle bir durumda da dampingli mal olduğu için gitme şansı zayıf olur. Ama bu arada gümrüklü olan ürünler vardı. Onlarda da sene başında Türkiye’ye inşaat çeliğinde 14 bin ton civarında ürün girdi. Daha çok girecekti fakat ürünün kalitesi uygun olmadığından dolayı kabul edilmedi. Bu konularda Türk çelik sektörü oldukça hassas ve duyarlı” dedi.

Yarın AB ile masaya oturuyor

Avrupa Birliği, 27 Mart’ta Türkiye’nin bazı çelik ürünlerine ilişkin anti-damping soruşturması başlatmıştı. Bu konuyla ilgili bir süredir randevu talebinde bulunan Türk çelikçilere AB’den olumlu yanıt geldi. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet 7 Haziran'da (Yarın) Brüksel’de AB Parlamentosu’nda Türk çeliğine yönelik soruşturma açılması konusunu görüşecek. Toplantıda ABD’nin uygulamaya soktuğu ek vergi konusu da görüşülecek. Namık Ekinci, “ABD, AB ülkelerine de yüzde 25 ek vergi koyduğu için Avrupa’nın bize karşı daha yumuşak olmasını bekliyoruz. Biz onlara ‘gelin bu ABD’ye karşı güç birliği yapalım’ diyeceğiz. AB bize ABD’ye göre daha fazla çelik ihracatı yapıyor. Bu teklifimizi kabul edebilirler” dedi.