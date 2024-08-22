Cep Telefonu Kiralama: Fiyatlar ne kadar, kiralama mantıklı mı, şartlar neler?

Son yıllarda dolar kurunun yükselmesi, bilhassa özel sektörde maaş artışlarının yeterli olmaması ve yüksek enflasyon gibi faktörler akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik ürünlere erişimi güçleştirdi. Türkiye enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı taksitlerini sınırlayınca ve kredi faizleri tarihsel olarak tepe noktalarda seyredince vatandaşlar üst segment cep telefonlarını satın alamamaya başladı.

Teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirketler de, gerek ulaşılabilirliği artırmak gerekse farklı ihtiyaçlara yanıt vermek üzere akıllı telefon kiralama çözümüne yönelmeye başladı.

Hürriyet’in haberine göre; Ağustos 2024 itibarıyla akıllı telefon kiralama hizmetini yaygın olarak iki büyük marka gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi, modeli 2023 yılında ilk kez başlatan MediaMarkt’ın Smart Kirala platformu, diğeri ise Teknosa’nın Kirala Bunu isimli platformu. İki şirketin verdiği hizmetler arasında küçük farklılıklar olsa da genelde kiralama modeli şu şekilde gerçekleştiriliyor:

* Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya ‘sıfır’ ve üretici garantisindeki akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefon 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor.

Kiralayacak kişinin kredi notu önemli

Kiralama öncesinde kiralayan kişinin kredi notuna bakılırken, kimlik bilgilerinin de eksiksiz olarak verilmesi gerekiyor. Başkasının yerine kiralama işlemi kesinlikle yapılmazken kimlik doğrulamaya dikkat ediliyor.

Kiralama süresi boyunca cihaz bedelinin toplamda yüzde 70’ine kadar oluşabilecek hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar hizmet paketi kapsamı içine alınıyor. Örneğin 30 Bin TL’lik bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21 bin TL’ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar bedelsiz gideriliyor.

Eski telefonlar yeniden kiralanmıyor

Kiralama süresi sonunda talep eden kişi, kiraladığı telefonu modele göre değişiklik gösterecek şekilde belirli bir ücret ödeyerek satın alabiliyor. Bu noktada telefonun temiz ve sorunsuz teslim edilip edilmediğine bakılıyor. Buna göre, fiyatta indirimler yapılabiliyor.

Kiralama süresi biten telefonlar yeniden kiralanmıyor. Markalar tarafından gerekli bakım ve varsa onarım işlemleri gerçekleştirildikten sonra yenilenmiş telefon olarak daha uygun fiyatla ikinci elde satılıyor.

Telefon kiralama ücretleri ne kadar?

Telefon kiralama ücretlerinde fiyat ve vade seçenekleri oldukça geniş. Üst segment akıllı telefonlarda aylık ödemeler 5 bin TL’leri aşarken orta segment telefonlar için 2-3 bin TL, giriş segment telefonlar için 500-1.000 TL’lik aylık ücret talep ediliyor.

iPhone 15 Pro Max aylık 5 bin 130 TL

Örneğin, Apple’ın 90 bin TL fiyatlı amiral gemisi iPhone 15 Pro Max’in aylık kiralama bedeli 5.130 TL iken 128 GB’lık iPhone 14 modeli 2.950 TL’ye, 256 GB’lık iPhone 13 modeli 2.650 TL’ye kiralanabiliyor.

Samsung S22 Ultra 2 bin 655 TL

Yine Samsung Galaxy S22 Ultra için 2.665 TL, Samsung Galaxy S23 için 1.765 TL, Redmi Note 11 Pro için 640 TL talep ediliyor.

24 aylık kiralamalarda ise örneğin iPhone 15 Pro Max 256 GB 12 ay vadeli 12.776 TL’ye iki yıl boyunca kiralanabiliyor bu da yine aylık yaklaşık 5-6 bin TL’lere denk geliyor.