Çerezlik ayçiçeği hasadı başladı! Çiftçi umutlu

Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'nde ekimi yapılan ayçekirdeği için çiftçiler gece gündüz demeden özveriyle çalıştı. Mahsullerini toplamak için gün sayan çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.

Mısıra alternatif oldu

İHA'nın haberine göre; İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu yıl ayçiçeğinin çok su isteyen mısıra alternatif olarak ekildiğini belirtirken, ayçiçeğinin bölgede daha çok çerezlik olarak tercih edildiğini ifade etti.

"Bebek gibi bakıp büyütüyoruz"

Çiftçi Harun Esenoğlu, bu yıl en çok ektikleri ürünün çerezlik ayçekirdeği olduğunu, 400-450 kilo kadar bir hasat beklediğini söyledi. Serbest piyasa olduğu için fiyatların çok dalgalı olduğuna dikkat çeken çiftçi Esenoğlu, "Şu an çerezlikler için açıklanan bir fiyat yok. Duyduğumuz, internetten gördüğümüz 78 bin lira gibi bir rakam. Fiyat 75-78 bin lira arasında olursa çok iyi ama onun altına düşerse gerçekten çok büyük zarar ederiz. Çok mağdur oluruz. Biz bunu bebek gibi bakıp büyütüyoruz. Ekiminden hasadına kadar çok detaylı ilgileniyoruz. Ziraat mühendislerimiz geliyor, biz kendimiz de çok çaba sarf ediyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Devamlı sulama yapıyoruz" diye konuştu.

"Birinci sınıf ürünler çıkarıyoruz"

Hasattan çok umutlu olduklarını ve bakımı iyi yapılan ekinin kaliteli yetiştiğini belirten Esenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Altına 50 kilo, üstüne 60 kilo gübre attık ve bunun yanında ek takviye olarak sıvı gübreler de verdik. Suyunu hiç eksik etmedik. İlgilenmeseyik, vereceği minimum 150-200 kilo olurdu. Bu da külliyen zarar. Arazi kendinin de olsa külliyen zarar edersin. Biz bakım konusunda çok iddialıyız. Kendimiz de hırs yapıyoruz. Biraz daha iyi olsun, daha kaliteli ürünler yetiştirelim diye uğraşıyoruz. Birinci sınıf ürünler çıkarıyoruz. Satışa gittiğimiz zaman bunların adet sayısı oluyor, içinin doluluk-boşluk oranı oluyor. Biz bunları yükseklerde tutmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince de fazlasını yapıyoruz."