Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kararlıyız, artış geçici

TÜİK verilerine göre şubatta tüketici fiyatları aylık yüzde 2,96 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,53’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aylık enflasyonun 1,71 puanının yüzde 6,89 artan gıda fiyatlarından kaynaklandığını ifade etti.

Yılmaz, artışta hava koşullarına bağlı gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu vurgularken hizmet grubundaki fiyat artışlarının önceki aya kıyasla zayıfladığını ve yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Temel mal enflasyonunda ise olumlu görünümün devam ettiğini belirten Yılmaz, bu kalemde aylık yüzde 1 oranında gerileme yaşandığını, yıllık temel mal enflasyonunun yüzde 16,57’ye düştüğünü açıkladı.

“Baz etkisi geçici”

Yıllık enflasyondaki yükselişin baz etkisinden kaynaklandığını ve geçici nitelik taşıdığını dile getiren Yılmaz, bunun dezenflasyon programının ana yönünü değiştirmediğini söyledi. Mevsimsel faktörlerin kısa vadede olumsuz etki yarattığını ancak yıllık bazda gıda ve enerji kanalıyla daha olumlu katkı beklendiğini ifade etti.

Politika eşgüdümü ve jeopolitik riskler

Yılmaz, para, maliye ve gelirler politikalarının bütüncül bir çerçevede yürütüldüğünü, sosyal konut, gıda arzı, lojistik ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi arz yönlü adımların enflasyonla mücadelede destekleyici rol oynadığını belirtti.