Cezayir, 56 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti

Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Meylud Mücelled, Cezayir Devlet Radyosu'na yaptığı açıklamada, 2022 yılında 56 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini, bu miktarın gelecek yıl daha da artacağını belirtti.

Mücelled, bu yıl gerçekleştirilen doğal gaz ihracat hacminin ülke tarihinde bir rekor olduğuna vurgu yaparak, ülkesinin küresel çapta yükselen doğal gaz fiyatlarını da göz önünde bulundurarak üretim ve ihracat hacmini artırmaya çalıştığını kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 13 Aralık’ta, Cezayir Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Sonatrach’a gaz üretimini ikiye katlaması, küresel piyasadaki konumunu sürdürmesi ve gaz miktarını 2023'te 100 milyar metreküp ihracata ulaşması çağrısında bulunmuştu.

Tebbun, başkentte yapılan etkinlikte, “Ülke, yılda 102 milyar metreküp gaz üretiyor ve bunun yarısı yerel pazarda tüketiliyor. İnşallah 2023'te 100 milyar metreküp ihracata ulaşacak” demişti.

Sonatrach’ın verilerine göre, Cezayir’in yıllık gaz üretim hacmi 130 milyar metreküpü bulurken, bunun yarısından fazlası ihraç ediliyor, yaklaşık aynı hacim iç piyasada tüketiliyor, geriye kalanı da doğal gaz sahalarına geri pompalanıyor.