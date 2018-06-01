China Southern Airlines yeniden İstanbul yolunda

01 Haziran 2018

İbrahim EKİNCİ

Bazı ulusal havayolu şirketleri İstanbul, Türkiye uçuşlarını durdurmuşlardı. Bu şirketlerden China Southern’in tekrar pazara döneceği haberi geldi. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle oluşturulan heyetin Çin temasları hakkında bilgi veren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, gelişmeyi doğruladı ve Çin’in en büyük havayolu şirketi China Southern’ın yanı sıra Hainan Airlines’in de Çin-Türkiye arasında sefer başlatacaklarını açıkladı.

China Southern Airlines’ın, İstanbul seferlerini güvenlik endişeleri nedeniyle durdurduğunu hatırlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Seferlerin başlatılması önerisini kabul ettiler. Pekin-İstanbul uçuşlarının 2018 yılı son periyodunda haftada 3 frekans, Pekin-Urumçi-İstanbul uçuşlarının haftada 4 frekans olarak 2019 yılı ikinci periyodunda planlandığı, söz konusu seferlerin düzenlenmesi konusunda Türk makamlarına en geç haziran ayı içinde başvuru yapılacağı iletildi” dedi.

Şirketlerin uçuşa ikna edilmesi ile ilgili temasları, TÜROB’un girişimiyle ve İstanbul Valiliği, THY, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet gerçekleştirdi. Heyet, '1 milyon Çinli turist' hedefi ile yola çıkmıştı. Buna ulaşılmasının önündeki en büyük engel, Çinli havayolu şirketlerinin uçuş durdurma kararlarıydı. Bu yüzden de öncelikle bu şirketleri ikna etmek gerekiyordu. Gidildi ve görüşmeler yapıldı. İşte bu görüşmelerin sonucunu anlatan Bayındır, China Southern ve Hainan Airlines’la yapılan görüşmelerde 'olumlu yaklaşım oluştuğunu' söyledi.

"İstanbul'u sokak kedileriyle tanıtın"

Bu havayolu şirketleri ile irtibat için, mümkün olması halinde 2 ay içinde yeni bir ziyaret daha gerçekleştirileceğini, çalışmaların sıkı tutulmasını istediklerini belirten Bayındır, şöyle dedi:

“Çin’in en büyük havayolu olan China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en kârlı hat olmasına karşın, Türkiye’de cereyan eden olumsuz hadiseler ve güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu. 2011 yılında başlattığı Pekin–Urumçi-İstanbul seferlerini de 20 Temmuz 2016’da durdurduklarını açıklamışlardı. Şimdi Pekin-İstanbul uçuşlarını bu yıl içinde, Pekin-Urumçi-İstanbul uçuşlarını da 2019’da başlatacaklar. Çin tarafı; İstanbul’un gerek sosyal medya gerekse diğer mecralarda yapacağı tanıtım çalışmalarında şehirde yaşayan sokak kedilerinin konu edilmesinin önemli farkındalık yaratacağını dile getirdi.”

THY de sefer artırabilir

2017 yılında 131 milyon Çinli, yurt dışına gitti. Türkiye’ye gelen Çinli sayısı ise 247 bin. Pay, yüzde 1 bile değil. 1 milyon turist sayısına ulaşıldığında yüzde 1’e yaklaşılmış olacak. Artış var ama daha hızlı olması da mümkün. Bir Çinli, Türkiye’ye tatile gitmek isterse THY’nin haftalık 34 seferinden birinde yer bulmak zorunda. Aktarmalı uçuşların çoğu bir günden fazla sürüyor. THY, uçuşlarının bir bölümünü China Airlines ortaklığı ile yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının Türkiye’ye doğrudan seferi yok. Bunun başlaması halinde, THY’nin de havacılık uygulamaları kapsamında sefer sayısını artırması muhtemel.

Bayındır, “İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış var. Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin’in tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ gibi olumlu gelişmeler söz konusu” dedi.

Xian Xian-İstanbul arasında seferlerin öncelikle THY tarafından başlatılması için China West Airport Group (CWAG) nezdinde temasların yararlı olacağına dikkat çeken Bayındır, “Çin tarafı da İstanbul-Xian arasında direkt seferlerin başlamasını arzu ediyor. Seferlerin turist sayısına önemli katkı yapacağı aşikar. 7 Mayıs 2018’de Xian-Londra doğrudan seferleri başladı, aynı çalışmayı İstanbul için de gündemlerine aldılar” diye konuştu.

"Tanıtımda Dubai gibi yapabiliriz"