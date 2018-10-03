CHP: KDV yüzde 1 olsun, ÖTV kaldırılsın

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz" dedi.

03 Ekim 2018