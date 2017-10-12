CHP'den Erdoğan'a 50 milyar TL yanıtı

12 Ekim 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD ile olan vize krizinin Türkiye'ye 50 milyar TL'ye mal olduğunu söylediklerini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Nereden çıktı 50 milyar TL?" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

Erdoğdu, dövizdeki her bir kuruş artışın reel sektörü 2,1 milyar lira zarara soktuğunu, döviz kurlarındaki ani yükselmenin ortalaması alındığında, toplamda reel sektörün 26 milyar TL zarar gördüğünü söyledi.

Borsa İstanbul'un vize krizinin ardından değer kaybettiğini belirten Erdoğdu, borsa değerinin 813 milyar liradan 790 milyar liraya düştüğünü söyledi. Buradan kaybın 23 milyar TL olduğunu ifade eden Erdoğdu, vize krizinin faizlerin yükselmesine de neden olduğunu; kamu iç borçlanmasında 3 milyar TL; dış borçlanmada da 11 milyar TL artış olduğunu anlattı.

Erdoğdu, bunların toplamının 63 milyar TL olduğunu ancak ihtiyatlı davranarak bunu ortalama 50 milyar TL olarak söylediklerini belirtti.

Erdoğan'dan ABD'ye: Size muhtaç değiliz

Kaynak: AA