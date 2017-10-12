Erdoğan'dan ABD'ye: Size muhtaç değiliz

12 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Toplantısı"nda ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın, Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, aslında budur." dedi.

"Biz size muhtaç değiliz" diyen Erdoğan, "Biz sizden paramızla silah istediğimiz zaman 'kongre' diyorsun ama terör örgütüne gelip silahı ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? 'Türkiye'yi güneyden kuşatalım' diye. Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DEAŞ'la mücadele olduğunu kim iddia edebilir? Terör koridoru, sadece Türkiye'yi kuşatmaya yöneliktir" şeklinde konuştu.

"Polisimiz o silahları kullanmayacak"

Amerika merkezli silah üreticisi SIG Sauer'den silah alımının durdurulacağını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bundan sonra artık Sayın Bakana da burada söylüyorum, SIG Sauer diye bir silah bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır, kullanmamalı. Artık biz kendi ülkemizin silahlarını kullanmak suretiyle bu adımları atacağız. Biz artık bu tabancaları veya bunun daha uzun mesafelisini ülkemizde yapıyoruz ve bundan dolayı da kendi silahlarımızı kullanmak suretiyle polis teşkilatımızı daha diri, daha sağlam ayakta tutacağız. Çünkü onlardan almaya devam ettiğimiz sürece bize tembellik geliyor."

"50 milyar dolar hesabını neye göre yaptılar?"

Vize krizinin ekonomiye olan etkisine de değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi hesaplar yapıyorlar şu vize olaylarıyla ilgili, ülkemizin kaybı 50 milyar filan diye. Neye göre bu hesabı yaptılar anlamak da mümkün değil. Bizim zaten Amerika'yla ticaret hacmimiz son dönemlerde 15-16 milyar dolara düştü. Bu da onlardan savunma sanayisine yönelik aldıklarımız ağırlığını ifade eder. Bizim verdiklerimiz zaten çok cüzi bir şey."

Türkiye'nin vize başvurularını askıya alınmasının ardından mütekabiliyet esasına göre hareket ettiğin ifade eden Erdoğan, muhataplarını aklıselime ve soğukkanlılığa davet etti.

"Konsolosluk çalışanı ile ilgili süreç teamüllere uygun"

ABD konsolosluğu çalışanı hakkındaki hukuki sürecin teamüllere uygun olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"ABD'nin İstanbul'daki misyonunda yerel personel olarak çalışan, diplomatik dokunulmazlığı olmayan, ülkemizin vatandaşı bir kişi ile ilgili hukuki süreç teamüllere, anlaşmalara ve Viyana Sözleşmesine uygun şekilde yürütülmüştür. Demokrasimize kastetmiş darbecilerin, sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiği hiçbir ülkeden, Türkiye'nin demokrasi dersi almaya ihtiyacı yoktur. Başkentlerinin meydanlarını terör örgütlerine tahsis edenler bize hukuk dersi veremez. Bakanlarımızı kendi konsolosluklarımıza almayanlar bize diplomasiden bahsedemezler."