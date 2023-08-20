CHP'li Ahmet Akın: Sonbaharda akaryakıt 50 lirayı bulabilir

Akın, bugünkü yazılı açıklamasında, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle arttığını belirtti.

Akon, benzin ve motorin fiyatının son üç ayda ikiye katlandığını vurgulayarak mevcut ekonomik verilerin bu artışın daha da süreceğini gösterdiğini ifade etti.

CHP'li Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akaryakıt zamları, başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Akaryakıtın litre fiyatında yaklaşık 6 liralık artış temmuz ayında tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek."

Akın, Türk Lirası'ndaki değer kaybının sürmesi durumunda akaryakıtı artacağını belirterek "Özellikle önümüzdeki sonbahar döneminde akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.