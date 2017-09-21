"Çiftçiye 87.5 milyar TL eksik ödeme yapıldı"

21 Eylül 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan ve her yıl tarımsal destekleme için bütçeden ayrılacak kaynağın, gayrisafi milli hasılanın en az yüzde biri düzeyinde olması gerektiğini şart koşan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu maddeye rağmen 2007'den bu yana tarımsal desteklemelerin gayri safi milli hasıladaki payının yüzde 0,5'i ancak bulduğunu ifade eden Erdoğdu, "Tarım yasası gereği milli gelirin en az yüzde bir büyüklüğünde bütçeden tarıma verilmesi gereken destek bunun yarısında kaldı, çiftçinin 10,5 yıllık destek alacağı 87,5 milyar liraya çıktı." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, 2017'nin ilk yarısında tarıma ayrılan kaynağın binde 6'yı ancak bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2017 ilk yarı milli geliri cari fiyatlarla 1,4 trilyon liraya yaklaşırken, buradan yaklaşık 14 milyar lira olması gereken çiftçiye destek, 8,2 milyar lirada kaldı. Böylece bu yılın ilk yarısında da çiftçinin yasal hakkı olan 5,6 milyar lira verilmemiş oldu. Böylece 10 yıldır tekrarlanan bu hak gasbı 2017'de de tekrarlanıyor ve yasa çıktığından bu yana geçen 10,5 yılda çiftçinin yasal destek hakkı 171,5 milyar lirayı bulması gerekirken 87,5 milyar lira eksik destek yapıldığı ortaya çıkıyor. Tarıma yasanın öngördüğü desteği bile vermeyen hukuk tanımaz hükümet ülkeyi net ithalatçı durumuna getirmiş durumda."