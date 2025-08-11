Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia'ya güvenmiyor: H20'lerde 'arka kapı erişimi' iddiası

Çin devlet medyasına bağlı bir sosyal medya hesabı, Nvidia'nın H20 çipleriyle ilgili güvenlik endişelerini dile getirerek ABD'li çip üreticisini ürünlerinde potansiyel arka kapı erişimi olmakla suçladı.

Devlet yayın kuruluşu CCTV'ye bağlı Yuyuan Tantian tarafından yayınlanan makalede ayrıca çipler ne çevre dostu ne de teknolojik olarak gelişmiş olmakla eleştirildi.

Çin 'arka kapı riskleri' dedi, Nvidia reddetti

Nvidia H20 yapay zeka çiplerini, ABD'nin 2023'ün sonlarında gelişmiş yapay zeka çiplerine ihracat kısıtlamaları getirmesinin ardından Çin pazarı için geliştirdi. ABD daha sonra Temmuz ayında yasağı geri çekti.

Bununla birlikte, Çin'in siber uzay düzenleyicisi, çiplerdeki potansiyel arka kapı güvenlik riskleri hakkında bilgi almak için temmuz ayı sonlarında Nvidia'yı çağırdı.

Nvidia iddiaları reddederek ürünlerinde uzaktan erişim ya da kontrol için herhangi bir arka kapı bulunmadığını ileri sürdü.

Bunun ardından People's Daily de benzer bir eleştiride bulunmuş ve Nvidia'yı Çinli tüketicilerin güvenini yeniden kazanmak için ikna edici güvenlik kanıtları sunmaya çağırmıştı.