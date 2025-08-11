İntel CEO'su Lip-Bu Tan, istifa çağrısının ardından Trump'ı ziyaret edecek!

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, ABD Donald Trump'ın geçen hafta görevden alınması için yaptığı çağrının ardından bugün Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.

WSJ'nin haberine göre Tan'ın Trump ile bir araya gelerek profesyonel geçmişini tartışması ve Intel'in ABD hükümeti ile işbirliği yapabileceği yolları önermesi bekleniyor.

Trump istifasını istemişti

Trump, dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan’ı istifaya çağırmışı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Intel CEO'su son derece çelişkili ve derhal istifa etmelidir. Bu soruna başka bir çözüm yok" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından geldi.

Tan, bazıları Çin ordusuyla bağlantılı olan Çinli üretim ve çip şirketlerine yaptığı yatırımlar nedeniyle incelemelerle karşı karşıya kaldı.

Tan, kendisine istifa çağrısında bulunan Trump’a ise yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Kariyeri boyunca tüm dünyadan insanlarla ilişkiler kurduğunu ve daima yasalar ile standartlar doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Tan, "Gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halindeyiz" demişti.