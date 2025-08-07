Trump ABD'li çip devi İntel'in CEO'sunu istifaya çağırdı! Şirket hisseleri düştü

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan’ı istifaya çağırdı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Intel CEO'su son derece çelişkili ve derhal istifa etmelidir. Bu soruna başka bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın bu hafta ABD'li çip üreticisinin yönetim kurulu başkanına Tan'ın Çin ile olan bağları konusunda endişelerini dile getirdiği mektubu göndermesinin ardından geldi.

Trump’ın Lip-Bu Tan’ın istifasını istemesinin ardından Intel hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,5’e kadar düştü.

Şirket iddiaları reddetmişti

Tom Cotton, Tan'ın Çin'in askeri birimleri ve diğer yarı iletken şirketlerindeki yatırımlarıyla olan bağlarına dair sorularını içeren açık bir mektubu Intel yönetim kuruluna göndermişti.

Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada Tan'ı savunarak, şirketin ABD ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğu yönündeki önerileri reddetmişti.

Açıklamada “Intel ve Bay Tan, ABD’nin ulusal güvenliğine ve savunma ekosistemindeki rolümüzün bütünlüğüne derinden bağlıdır” ifadelerine yer verilmişti.

Tan, yoğun rekabet ve üretim zorlukları arasında işini canlandırmaya çalışan çip üreticisinin CEO’su olarak bu yıl mart ayında göreve başlamıştı.